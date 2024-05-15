手機社交軟體App能打發時間，一名男子發現現在高中生通勤時，必會打開Threads瀏覽社群、用Spotify聽音樂，貼文獲得1.7萬人關注，一票年輕人秒點頭，指這2款是每天必用，同時也是手機App標準配備，從網友的留言中可見，學生對抖音的沉迷程度有下降趨勢。

原PO昨（14）日於《Threads》指出，現在高中生通勤一定會使用兩大App，分別是Threads和Spotify，用來瀏覽社群及聽音樂，他將手機截圖PO上網，引發1.7萬人關注。

統計網友的留言可見，Threads很受年輕人青睞，幾乎每個人都有下載，且每天都會使用，音樂軟體Spotify也有不少愛好者，但少部分人推薦YouTube Music或Apple Music聽音樂。

網友紛紛表示，「29歲老人路過，也是一樣把Threads和Spotify當作標配」、「我大學生也用Threads和Spotify」、「每天一到放學就打開Threads和Spotify」；其中一名網友瀏覽大家的留言及螢幕截圖後，發現抖音App幾乎沒人在用，直呼「不是抖音真的太好了。」