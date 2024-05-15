針對台智光案，民眾黨主席柯文哲14日稱，前台北市長郝龍斌簽約，才是罪魁禍首；台北市議員游淑慧今（15）日不滿反批「老狗玩不出新把戲」、「圍郝救柯」。民眾黨發言人吳怡萱今批，游拿錯誤圖卡誤導社會大眾，是法盲還是文盲？請游不要再轉移焦點。

游淑慧今發文稱，柯文哲在台北市長任內怎麼不組廉政調查小組？自己怎麼不告發？自己當了八年市長，「該做不做的事都你在說，現在在叫罵什麼呢？」她並強調，郝市府一塊錢都沒給過台智光，而柯市府跟台智光簽的子約費率高過母約，這是不爭的事實。

吳怡萱稍早在記者會上回應游淑慧說法，她酸，真的是辛苦游淑慧，一直幫郝龍斌護航。

吳怡萱表示，過去8年沒有像今天這樣，有國民黨的議員被收押，國民黨議員涉案是鐵錚錚的事實。而當過去8年沒有出現具體事證的時候，要如何去做游淑慧質疑的解約、跟對方交涉？現在已有具體事證，就煩請蔣市府針對問題解決。

吳怡萱提及，游淑慧提到費率問題，還是拿錯誤圖卡誤導社會大眾，稱警察局傳輸網路是子約超越母約、違背母約，而母約中顯示，適用機關使用本案電路服務費率，不應高於本府既有支付之費率或當期行政院政府網際網路網契約價格95％。

「我要直接挑戰游淑慧議員，你是法盲還是文盲？」吳怡萱說，游淑慧自己拿出來的母約寫「當期」，結果卻拿2017年與2011年比較，這是當期嗎？她說，因是一年一約，既有費率也可能是前一年的約，所以既有費率的比較會是前一年或當年，而不是用2011年跨越時空，來比較2017年。

吳怡萱說，先前已經出面澄清此圖卡誤導社會大眾，但游淑慧現在還是拿錯誤圖卡誤導社會。她要游直接回答，為何拿2011年與2017年互相比較，還說母約裡面寫到「當期」，這要怎麼解釋？

吳怡萱強調，費率不是問題，問題在於有人涉案，蔣市府基層員工跟台智光提出的終止契約理由，就是根據母約中有人疑似收受賄絡取得不正當利益，所以根本不是費率問題，請游淑慧不要再轉移焦點。