大陸從跟跑到領跑，全球首艘第五代大型LNG船命名交付。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司自主研發設計建造的全球首艘第五代「長恒系列」17.4萬立方米大型運輸船「綠能瀛」號，較合約期提前5個月，5月15日在滬東中華長興島廠區命名交付。這一由中國創新研製、代表當今世界大型LNG運輸船領域最高技術水準的「海上超級冷凍車」終於從施工圖變為實景圖，其命名交付將成為中國在世界LNG船領域從跟跑到領跑的標誌性事件。

「綠能瀛」號總長299米，型寬46.4米，型深26.25米，入級美國船級社（ABS）和中國船級社（CCS）。其採用安裝了最新智慧控制廢氣再循環（iCER）系統技術的中國船舶WinGD 5X72DF2.1雙燃料主機，是中國迄今為止規模最大LNG運輸船建造工程——「中國海油中長期FOB資源配套LNG運輸船專案」首製船。

該船採用滬東中華第四代雙艉鰭線型，在減小自航阻力與提高艉部推進效率之間實現了最佳匹配，獲得了優異的推進鏈一體化耦合效率。通過多輪歐洲水池的實驗驗證，在中高航速段均能實現出色的航行效率。

與上一代船相比，單日航行碳排放減少10噸以上。該型船設計時充分考慮相容性和通用性，既可以搭載NO96系列圍護系統，也可以搭載MARK III系列圍護系統。尤其是搭載最新一代的NO96 Super＋系統時，蒸發率比上一代L03＋系統降低15％，可以達到0.085％，為低碳航行提供了更寬泛的油氣平衡航速區間。可通達全球各大洲120個LNG岸站，具有卓越的全球通用性。同時，空船重量輕，載貨能力強。全船採用一體化的輕量化設計理念，從多個維度優化了空船重量。相比上一代船，全船減重1500多噸，貨艙裝載率更高，每個航次可以多裝載800立方米LNG。

同時，該船可以選配1.5至2.3噸的再液化系統，可以適配短途、中途、長途等不同航線對蒸發氣不同的平衡利用要求，船舶操控經濟性強，可以高效適配多元化航線的各種運營要求。

「中國海油中長期FOB資源配套LNG運輸船專案」分為一、二期，共建造12艘17.4萬立方米LNG船。如果全部投入營運，每年將從全球各地運回LNG約700萬噸，可滿足5400萬個家庭近一年的使用。

滬東中華表示，將與中國海油、中遠海運、商船三井等合作方協力同心、攜手並進，打造全球最新一代LNG船，為中國清潔能源運輸提供一流裝備，更好服務國家能源發展戰略作出新貢獻。