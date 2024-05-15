「第77屆坎城影展」台灣時間15日凌晨盛大開幕，本屆榮譽金棕櫚獎頒發給奧斯卡影后「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep），由評審團主席《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）以及歐洲3大影展大滿貫影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）共同頒獎，梅姨一身白色長裙優雅現身，感謝坎城影展35年後再次歡迎她回來，更突然自爆在40歲那年，曾以為演藝事業「差不多完蛋了」。

現年74歲的梅莉史翠普戲齡長達50年，共獲得2座奧斯卡影后、1座奧斯卡女配角、1座柏林影后，也曾在1989年以《暗夜哭聲》在坎城影展封后。茱麗葉畢諾許為偶像致詞時盛讚梅姨是塊瑰寶，直呼「妳改變外界看待電影界女性的方式」，並稱每次看對方演出的作品都絲毫感覺不到本人的痕跡，激動告白「妳天生就這麼厲害嗎？妳身上具備著一種信仰，而我是妳的信徒」，2人也在台上開心擁抱。

典禮上也播放她從影生涯的回顧影片，梅姨在致詞時感性表示，「就像坐在子彈列車上往窗外看，看著我的青春飛入了中年，然後就停在我今晚所站的地方」，憶起35年前獲得坎城影后時，正好是自己即將滿40歲，又是3個小孩的母親，正值轉型期，「我本以為我的職業生涯要結束了，其實對當時的女演員來說，這並非不切實際的想法」，謙虛表示自己能夠繼續演下去，還能夠站在現在這個舞台上，都是因為與許多才華洋溢的藝術家合作，接著還一一感謝所有合作對象，包括曾在2019年合作電影《她們》的導演葛莉塔潔薇。

最後，梅姨也不忘打趣表示「謝謝你們沒有厭倦我這張臉，以及沒有下了這班列車」，也引用一段母親對她過的話來做結尾，搞笑說「我媽跟我說『親愛的，妳會明白的，一切都是如此之快』，我的母親總是在任何事上都非常正確，確實一切都很快，現在也是，但除了我的感言，已經太長了」，台下聽到後也立刻響起如雷般的掌聲。