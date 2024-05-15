吳悅慈（右）、吳悅菱（左）2姊妹為雙胞胎，不只從小長得一樣，連興趣都一樣。（高市中山工商提供／楊舒婷高雄傳真）

113年度繁星計畫即將落幕，高雄市中山工商汽修科就有一對雙胞胎「嬌」點，身為雙胞胎姊妹的吳悅慈、吳悅菱從小志趣相投，高中選擇了中山工商的汽車修護科，2人常常包辦全班前1、2名，沉默寡言的她們也在此次繁星計畫中雙雙錄取虎尾科大。

吳悅慈、吳悅菱2姊妹為雙胞胎，不只從小長得一樣，連興趣都一樣，但她們的興趣跟大眾很不一樣，2人跳脫過去舊有的框架，選擇了鮮少有女生會讀的汽修科，在成為「黑手」這方面可也不輸人，常常包辦全班的第1、2名。

在中山工商的培養下，姊姊吳悅慈3年來成績不僅長期高居班上第一，先後也拿到汽車修護、機器腳踏車丙級以及汽車修護乙級共3張證照；而妹妹吳悅菱知道自己的長處，在實習工廠如魚得水，跟著專業老師或業師學到很多技術，把無法發動的柴油引擎維修到能發動且不會抖動，故障機車維修更是駕輕就熟，先後考取汽車修護、機器腳踏車丙級以及汽車修護、機器腳踏車乙級共4張證照。

2姊妹在此次繁星計畫中也雙雙錄取國立虎尾科大，姊姊吳悅慈選擇就讀生物科技系，妹妹吳悅菱則選擇車輛工程系。導師王怡婷指出，2姊妹的長相清秀，舉止言行令人不注意也難，女生在汽車修護科更是萬綠叢中一點紅。