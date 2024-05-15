一般而言，大家想到汽車造成的空氣污染時，都會想到汽油燃燒後所排放的廢氣。但根據最新研究，多達99%汽車的座椅泡棉和其他內表面，含有潛在致癌的阻燃劑（flame retardants）。

《新聞週刊》報導，汽車座椅泡棉中添加了阻燃劑，以符合美國國家公路交通安全管理局（ U.S. National Highway Traffic Safety Administration）所制定的安全標準。然而，其中許多化學物質都被列為直接或潛在的致癌物質，可能會造成神經和生殖相關問題。

如果這些阻燃劑留在座椅泡棉中，就不會造成太大的問題。但實際上，這些化學物質很容易轉化為氣體，並進入車內空氣中。

而《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）雜誌上有篇新研究顯示，杜克大學的研究人員對2015年以來，在美國生產的101輛汽車空氣中，是否存在這些潛在危險化合物進行了測試。研究團隊說：「我們的研究發現，內裝材料會將有害化學物質釋放到車內空氣中。」而他們認為，這是個重大的公共衛生問題，「考慮到駕駛者平均每天在車上花費約一小時，對於通勤時間較長的駕駛，還有兒童乘客來說都相當危險，因為他們比成年人呼吸更多的空氣。」

研究團隊發現，阻燃劑空氣污染在夏季尤其集中，高達五倍之多，因為天氣變暖會增加這些化學物質的釋放速度。

此外，這些阻燃劑似乎對火災預防沒有作用，負責監視35萬名美國和加拿大消防員健康與安全的莫里森（Patrick Morrison）說：「在大多數用途中，產品內填充這些有害化學物質，對預防火災幾乎沒有作用，反而會使火災產生更多毒性煙霧，對受害者與急救人員傷害更大。」、「消防隊員擔心阻燃劑會導致他們的罹癌率增加。」

對於如何降低這些化學物質的危害，該研究的合著者、綠色科學政策研究所（Green Science Policy Institute）的高級科學家賈爾（Lydia Jahl）在一份聲明中說：「你可以透過打開車窗，並將車停在陰涼處，來減少車內阻燃劑對人體的影響。」

「但真正需要的是，首先要減少汽車中添加的阻燃劑量。上班通勤不應帶來癌症風險，兒童不應在坐車途中吸入可能損害大腦的空氣。」