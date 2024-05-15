1名30歲女性幼時因左耳廓遭細菌感染，導致耳朵孿縮變形，自小即刻意留長髮遮蓋，疫情期間還得戴特殊口罩，更無法戴太陽眼鏡遮陽，直至遇到心上人想要結婚，她毅然尋求整型外科醫師協助，醫師利用肋軟骨雕琢耳廓幫她種耳，2階段手術也讓這位左耳缺損的準新娘迎接第二人生。

30歲女幼時因左耳廓遭細菌感染，導致耳朵孿縮變形；澄清醫院中港院區整型外科醫師呂明川表示，先將患者孿縮變形耳軟骨切除取出，再從患者體內取出肋軟骨雕琢成與患者正常右耳的大小形狀相似，精準種入皮下，完成第1階段「種耳」手術。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

澄清醫院中港院區整型外科醫師呂明川表示，這位女性從小就左耳廓缺損，幾乎沒有耳廓的正常形狀，刻意留長髮遮蓋，在新冠肺炎流行這幾年來，更吃盡苦頭，無法耳掛口罩，又不容易買到用線綁的特殊口罩，戴口罩成為很辛苦之事；在盛夏烈陽下，她從來沒戴過太陽眼鏡，因為左耳沒有耳廓可以支撐太陽眼鏡的鏡腳。

該患者就診時，可以看出她期待的眼神，尤其渴望在結婚前能有1個完整的耳廓，拍婚照時就不用閃閃躲躲，想留下最美的各角度婚照，於是呂明川建議她接受外耳廓重建手術，她欣然同意。

呂明川表示，重建外耳廓是1項很精致又困難的手術，要先將患者原先孿縮變形的耳軟骨切除取出，再從患者體內取出約10公分×4公分的肋軟骨，將該肋軟骨精雕細琢成與患者正常右耳的大小形狀相似，精準與右耳同高同位種入皮下，完成第1階段「種耳」手術。

約3至6個月後，患者需再做第2階段手術，將埋種在皮下的耳朵皮瓣掀起，將重建的耳廓立起來，成為1個逼真的立體耳朵。

呂明川指出，耳朵缺損的原因，有先天性小耳症、外傷、車禍、細菌感染等，他也看過小孩被狗咬掉耳朵，或打架咬傷耳朵的病人，利用患者自體肋軟骨重建耳廓，是目前先進的重建手術，讓患者再次擁有完整的耳朵外型，手術後患者的反應都不錯，最重要的是給他們重啟新人生和社交信心。

醫學統計，在台灣每5000到6000位出生的新生兒，可能會有1位小耳症寶寶誕生，如果經專科醫師評估需做外耳重建來改善外觀問題，呂明川建議，最好在10歲時接受外耳重建手術，提早讓小孩有健全的心理發展，減少同儕異樣眼光，建立起生活的自信心。