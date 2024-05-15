台灣男歌手謝和弦和前妻Keanna離婚4年好聚不好散，頻頻隔空互爆黑料。Keanna日前說謝和弦離婚前曾和陳芳語（Kimberly）在錄音室「抽大X做愛」，他反爆前妻「性癖邪門」。而Keanna近來接受節目專訪，又控訴謝和弦曾偷吃至少20人，其中包括小模、歌手，甚至是兄弟的女友。對此，謝和弦現任太太陳緗妮（莉婭），14日發1張育兒圖回應。

陳緗妮發文表示，當媒體傳訊息來時，她多數時間都在照顧女兒。「嘴巴長在別人身上，要怎麼說也都是我管不著的」，她認為每個人都是獨自的個體，無暇去理會其他人想怎麼說、怎麼過日子，「總不能別人一直搞事，點名到誰、誰都要被強迫出來幫忙擦屁股吧⋯時間很寶貴，願我們都能夠把時間浪費在珍貴的人事物上面。」而截稿前，謝和弦只有PO享受天倫之樂的動態，完全不甩Keanna的爆料。

謝和弦妻陳緗妮忙著顧孩子，懶得理Keanna的爆料。（圖／臉書@陳緗妮）

至於Keanna在專訪後，於社群感性發文，說自己最近收到很多鼓勵關心，「專訪播出之後，更是整個爆炸，我還以為自己是不是夢遊幹了什麼？還是在哪裡被開副本了？」她看到滿滿的加油聲，讓她熱淚盈眶，發文謝謝大家的溫暖與善良。

Keanna自嘲「臨近中年，失去所有」，但以自身經歷鼓舞其他人，「給這個世界角落任何中年失婚、失業還失去小孩的你～我是你的一份子，不要放棄自己，你看著我，我也還在這裡，你不是一個人！」她進一步分享，年齡只是數字，不代表沒有未來，像是她今年38歲，照樣重拾學生身分，努力學習外文和財報，用挫折當作前進的動力。