台東地檢署主任檢察官廖榮寬透露「公訴檢察官羅佾德蒞庭脫下法袍表示要休息」之舉出於身體不適急求診。（蕭嘉蕙攝）

台東地方檢察署公訴檢察官羅佾德上月10日蒞庭超過中午時間，當場起身脫袍欲離，檢院雙方上演互槓。台東地檢署業今（15）日啟動行政調查，還原法庭活動，釐清真相。主任檢察官廖榮寬透露，羅抱病急求診，才做出此舉。

台東地方法院今年4月10日審理外籍人士違反洗錢防制法案件，午間12點15分進行被告詢問時，檢察官羅佾德突然起身脫下法袍，以「等一下還有事」為由欲離開，並提出台灣高等檢察署以及所屬各級檢察官勤務管理要點、台東地檢署彈性上班實施要點，主張「超過12點無義務開庭」，審判長邱奕智依《法院組織法》要求羅穿上法袍，完成庭訊。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬說明，檢察官無論執行偵查、公訴均為責任制，無工時制，公訴時則有全程蒞庭的義務。他強調，署內公訴檢察官必定會秉持客觀中性的義務，維護司法。

廖榮寬透露，當天羅身體不舒服，一直處於低燒狀況，原預期中午可去看診並稍加休息，下午接續開庭，但庭審時間超乎他的預料，因而有如此舉動。他也說，羅平常表現優秀，無論業務或法學素養上，在台東地檢署內算是不錯的檢察官。

台東地檢署指出，署內公訴檢察官僅有3股，平均每周蒞庭約7個半天，時有上、下午接續蒞庭，甚至有上午開庭結束後在法庭吃便當，接續下午開庭的情形，而公訴未蒞庭時間尚需閱覽卷證、撰寫書類，加上國民法官法已於去年施行，公訴檢察官業務量繁重。

台東地檢署表示，目前已針對公訴開庭逾時部分除給予專案加班外，亦積極向法務部爭取人力，希望外界能正視檢察機關人力嚴重不足的問題。