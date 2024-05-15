準總統賴清德即將在下周一520舉行就職典禮並發表就職演說，尤其是兩岸立場受到各界矚目。大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，是必須嚴肅面對、明確回答的問題。

520將屆，今天在大陸國台辦例行記者會上，發言人陳斌華第一個就點名大陸官媒新華社記者提問：「請問大陸方面對賴清德就職講話涉兩岸關係內容有何預判？將如何應對？」顯示陸方對此高度關注，並透過官媒表態。

陳斌華表示，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意。「是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是台灣新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。」

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容。大陸始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

本報記者提問，賴清德近日多次表達，願意以執政黨對執政黨的方式，和對岸展開對話，想請問發言人，賴清德有可能實現心願嗎？

陳斌華表示，台灣任何政黨只要承認一個中國原則，同大陸交往都不存在障礙。民進黨只要放棄「台獨」立場，對話交往就可以進行。

對於2016至2024年蔡英文執政，大陸怎樣看待過去8年的兩岸關係？陳斌華表示，2016年以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，蓄意升高兩岸敵意對抗，大肆勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，不斷升高台海形勢的緊張動蕩。