民眾黨發言人吳怡萱。（民眾黨提供）

針對民眾黨主席柯文哲任內萬大第一果菜及漁類批發市場改建案，國民黨台北市議員鍾小平近日質疑圖利廠商並提告，柯為此喊話，要號召攤商向鍾小平抗議，鍾今則反批柯是「毛澤東信徒」、發動文革。對此，民眾黨發言人吳怡萱反批，鍾小平吃到民進黨口水、貼柯文哲刷存在；並呼籲，為了政治利益犧牲重大建設的人，不要再鬧下去了。

吳怡萱今說，鍾小平稱柯文哲找她取暖，但應該是鍾小平找柯文哲刷存在感；而鍾小平認為柯文哲像毛澤東文革，則是吃到民進黨口水。

她進一步表示，因為民進黨近期批評民眾黨519文宣是文革式的圖，但民進黨不知道多少次使用類似LOGO形象做文宣式宣傳，已經是「綠能你不能」，而鍾也吃到民進黨口水，老是貼柯文哲文革、毛澤東，「你才是貼著柯文哲在刷存在感」。

吳怡萱強調，還是要回到嚴肅問題，並嚴肅面對，市場改建是非常重要且要持續推動的工程，早上台北市長蔣萬安也稱「市場改建必須要努力推動」，奉勸這些為了政治利益犧牲市場重大建設的人，不要再鬧下去了。