泌尿科診間桌上常放置勃起硬度模型，以豆腐、去皮香蕉、帶皮香蕉與小黃瓜，來巧喻男性勃起硬度，並方便與患者溝通，醫師戴定恩分享他遇到一名國小男童，詢問「這是什麼？」讓他兩度語塞，最後還是沒說出正確答案。

戴定恩在臉書粉專PO文指，他的診間桌上備有勃起硬度指數的小工具，方便他和男性朋友溝通，日前來了一名國小低年級的弟弟，檢查完之後，弟弟好奇地問他：「叔叔，這是什麼？」

戴定恩說，一時之間，他突然語塞，不知如何應答，靈機一動，他回答「這是叔叔要告訴大家，多吃水果和蔬菜，身體才會健康喔！」

正當戴定恩對自己的回答感到滿意時，弟弟又天真地發問「所以豆腐也很健康嗎？」再度讓戴定恩語塞了。

戴定恩在貼文末加註，「勃起硬度指數EHS」、「豆腐很健康」、「但是硬度像豆腐要來找戴醫師。」

在戴定恩所貼上的照片可看到，勃起硬度指數分為4級，分別為第1級豆腐（極軟）、第2級去皮香蕉（軟）、第3級帶皮香蕉（硬）、第4級小黃瓜。有醫師指，用這種比喻非常方便又清楚，無形中也拉近醫師與病患的距離。