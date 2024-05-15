小米汽車官方微博15日表示，從4月3日起的第43天，已經完成1萬輛小米SU7的交付，「上市即交付，交付即上量」，強調保證完成今年10萬台交付目標。小米創辦人，董事長兼CEO雷軍也在個人微博官宣這一消息。雷軍表示，這對小米來說是一個重大里程碑。感謝大家關心和支持。

回顧3月28日晚間，小米SU7宣布正式上市，當時雷軍直接表示，「小米汽車要造媲美保時捷和特斯拉的Dream Car」。對於小米SU7，雷軍多次強調其為小米的心血之作，強調是他人生創業的最後一戰，絕對不能輸。

目前2024年小米汽車交付目標為10萬輛，正在全力擴充產能。官方資料顯示，小米SU7開售5天時間，下大定訂單的用戶達到10萬人，鎖單量超過4萬單。銷量比預期高出了3到5倍。雷軍也在日前的直播中表示，小米造車第一階段算是成功了。

對於小米SU7火熱原因，雷軍在投資者大會表示，小米SU7初步成功的背後，是小米SU7證明了純電轎車是大市場。過去純電動轎車市場被認為是小眾市場，只是因為沒有人做成而已。傳統的汽車行業裡面SUV和轎車市場需求就是1 ： 1，但他認為純電領域，轎車肯定是主流需求。