大陸國台辦發言人陳斌華15日主持例行記者會，大陸央廣提問，美國國務院主管中國和台灣事務的副助理國務卿藍墨客日前指稱，「中國曲解聯大2758號決議」，目的是在國際社會「孤立台灣」，限制台灣有意義參與聯合國體系或其他國際組織。他還稱要讓世界各國知道「可以保持或發展與台灣的關係」。對此，陳斌華回應指出，美國一些人反復在聯大第2758號決議做文章，充分暴露其藐視歷史和用心險惡。中方敦促美方將不支持台獨的承諾落到實處，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦宣言》在內的一系列國際法文件，都確認了中國對台灣的主權。1971年第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，根本沒有資格加入。台灣參與國際組織活動，必須在一個中國原則下處理。

陳斌華強調，近段時間，美國一些人反反復復在聯大第2758號決議上做文章，充分暴露其藐視歷史和用心險惡。美方不遵守國際法和國際關係基本準則，一再曲解、挑戰聯大第2758號決議權威，充分證明其無視歷史和法理事實，與國際社會對抗，與美國政府自身在中美三個聯合公報所作嚴肅政治承諾相違背。中方敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持台獨的承諾落到實處，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。