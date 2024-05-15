大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。對此，李正皓表示，獲得光榮的制裁「不用羨慕我」，還點名王義川沒貢獻，建議國台辦制裁師大教授范世平或前立委陳柏惟。

大陸國台辦發言人陳斌華今（15日）表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

對此，政治評論員李正皓在臉書發文，「各位新台派不用羨慕我，能在520之前獲得這個光榮的制裁，我沒有施壓、沒有特權，這個制裁完全以本人節目表現為主」，還惡搞出一張自己與國台辦發言人陳斌華的聊天紀錄。

李正皓還吐槽說，王義川也被制裁的部分，這個人沒什麼貢獻，兩岸關係也不太懂，建議換成師大教授范世平或前立委陳柏惟，這樣比較合理。