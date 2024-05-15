吳奇隆與劉詩詩結婚9年，育有1子「步步」。不過兩人屢傳婚變，甚至有傳言說雙方已在分割財產，明年上半年隨時宣布離婚，但遭到吳奇隆公司否認。近日，大陸狗仔直擊劉詩詩出現在橫店的某家餐廳，與有「古裝男神」之稱的肖戰聚餐，身邊還有助理、工作人員，離開餐廳時兩人都快步上車。畫面瞬間引發議論，猜測是否有計畫合作。

據《推理君江小宴》報導，近期肖戰在《藏海傳》中的文官造型被稱讚帥及優雅，粉絲讚他不愧是古裝男神，什麼造型都能駕馭得當，也有網友發現他整個人瘦了不少，「背影看來賞心悅目」。近期，狗仔直擊打扮低調的肖戰深夜到餐廳，與劉詩詩一起聚餐，結束後肖戰先離開餐廳，匆匆搭車離開。

吳奇隆與劉詩詩過去傳過烏龍婚變謠言。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

過了一陣子，劉詩詩才跟在助理身後，低著頭快步離開餐廳，當天她戴著白色圓帽、穿著格紋襯衫，小跑步走下台階後隨即搭車離去，引來網友好奇，紛紛留言說：「有沒有可能都是各自吃飯，看來這家飯店還挺好吃」、「帥哥美女快點合作，我要洗眼睛」、「怎麼天天盯著肖戰吃飯呢，守護肖戰吃飯自由」。不過經查，恐怕是狗仔誤會一場，兩人僅僅是剛好選擇同一個地方吃飯，因為橫店好吃的餐廳本就有限。