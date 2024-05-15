藝人楊丞琳參加陸綜《歌手2024》，演唱全新編曲的《帶我走》時，飆高音部分失常翻車，僅得到倒數第2的成績。對此，她強調太過緊張導致表現不佳，不過卻難以無法說服網友，慘遭輿論批評；有人發問：「楊丞琳的唱歌問題是什麼？」立刻掀起熱議。

有網友在《Dcard》以「楊丞琳唱歌的問題到底是什麼？」為題發文，說自己被楊丞琳在《歌手2024》的演出給嚇瘋。雖然官方上傳修音版試圖欲蓋彌彰，不過呈現出來的結果依舊很慘，不禁好奇楊丞琳唱歌出了什麼問題？畢竟過往演唱時沒有這般嚴重的吃力跟窒息感，反問所有人：「這次現場恐怖的地方到底在哪裡」。

原PO指出楊丞琳唱歌跟跳舞時一樣，在需要用力的地方衝過頭，像是要飆高音，卻因為力道過猛導致失常，把自己搞成唱跳功力都不足的歌手，甚至變成一個笑話，不過還是相當期待她下次公演會帶來什麼出乎預料的驚喜。

對此，網友回應點出楊丞琳失常關鍵：「緊張+沒有大vocal的功底，上這種無修節目完全來給別人痛扁的」、「這次節目那英都吃力，何況是楊丞琳」、「她想突破又只能做半套，怪不得端出來的東西只會被嫌」、「她的問題就是不知道自己哪裡有問題」、「太過於自信，唱功明顯沒有到可以撐上是實力歌手，開演唱會還可以，但上這種大型競技比賽就不行了」、「連自己的歌也唱得不好…真的不要自稱實力歌手」。