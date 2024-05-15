每年5月15號是聯合國訂定的國際家庭日，郭子乾與兒子郭德君一同參與珍愛基金會舉辦的國際家庭日「幸福餐桌-記憶中的味道」活動，自詡料理白癡的郭子乾透露，自己唯一會的料理就是煮開水、泡麵和煎蛋，過去因為工作長年晚餐不在家，因此非常珍惜早上和兒子郭德君一起吃早餐的時光，「肉鬆蛋三明治」就成了郭子乾最拿手的料理，也是父子間的重要回憶味道。

郭子乾笑說：「肉鬆我都用買的，這是最簡單的料理了。」提到家庭，郭子乾心中其實有很大的遺憾，因為過去超過10年在晚餐時段主持Live節目，沒有任何機會跟太太和兒子一起吃飯，他說： 「我記得有一次，有一天沒有直播，我在家裡，那時我兒子才4歲，結果他問我『爸爸你怎麼會在家？』，害我覺得有點對不起他，現在他長大了更遺憾，因為成長不可能重來。」

而今年是郭子乾喪母後的第一個母親節，活動當中珍愛教育基金會執行長Jina特地準備了「酸菜羊肉鍋」，讓郭子乾又驚又喜，「我從小每年圍爐都是吃這道涮羊肉，之前我還很好奇為何外面的餐廳白肉是豬肉？但我們家都是羊肉，我還特地去問餐廳老闆，老闆笑說因為我家是貴族吃法，只要吃到這味道，就會想到媽媽，對我來說是非常重要的一道菜」。

郭德君則表示，雖然今年母親節一家人只是外出吃了一頓飯，但將來若有時間下廚，希望可以親手做焗烤義大利麵給爸爸媽媽吃，「全家一起窩在家看電影，那就是我夢想中的完美家庭日」。

珍愛教育基金會執行長Jina表示： 「家庭對我來說是我背後最重要的力量，有這份力量才能讓我們勇敢往前不畏困難，珍愛基金會成立以來一直致力於家庭教育，因為改變是從家庭教育開始，也是幸福的起點。」