球后戴資穎自創品牌TTY攜手高市府運發局聯合開發的「城市之星」運動系列商品自去年底推出並於網路平台試賣後，獲得廣大的迴響，為提供民眾更好的服務，特於高雄市六大運動場館開放實體展售，想要收藏小戴聯名商品的朋友，歡迎把握機會前往參觀選購。

戴資穎的自創品牌TTY源自英文名字縮寫，每每於國際賽場征戰時，小戴奮戰到底、永不放棄的精神總是感動並激勵著所有球迷，而戴資穎與高雄市政府運動發展局聯名開發的「城市之星」系列商品，正是以TTY的運動家精神貫穿設計之中，受到許多運動人士的詢問與喜愛，包括運動長毛巾、運動浴巾、托特包、休閒背包、漁夫帽等品項都相當熱賣。

高市府運發局表示，即日起推出現場優惠價漁夫帽699元、運動長毛巾399元、運動浴巾599元、休閒斜背小包399元、多功能推特提袋899元，歡迎有前往鳳山、苓雅、鹽埕、前鎮、左營運動中心及陽明網球中心運動的朋友，可以就近參觀選購，聯名商品數量有限售完為止。