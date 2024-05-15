2024下半年市況恐波動，富達國際表示，未來最應留意二件事，分別是通膨及地緣政治風險，但仍看好美、日等優質股及科技創新、新能源等主題趨勢投資題材。

富達國際在15日舉行投資論壇時，投資團隊對下半年投資展望作以上建議。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，從整體經濟進行分析，根據最新富達國際情境預測框架指出，目前市場處於相互關聯和依存狀態，評估軟著陸仍為基本情境，惟機率降為40％；不著陸(沒有衰退)機率居次且提升至30％。富達領先指標情境分析則顯示，目前整體經濟持續處於高於均值的成長階段、短期仍具韌性，因此是處於軟著陸或不著陸的情況，且許多基本指標顯示經濟走強，由企業調查、大宗商品、消費者與勞工等領域引領成長。

劉培乾續指，金融市場環境趨於寬鬆，可能會使央行將通膨率恢復到目標水準的任務變得更加複雜，也顯示降息的可能性降低。潛在通膨統計指標顯示美歐處於不同階段，歐洲央行已達到或正迅速接近通膨目標，預期6月將啟動降息週期，但預期美國聯準會將延後降息時程。

劉培乾認為，目前總體經濟週期依然強勁，但短期震盪風險浮現，她建議投資人宜慎選優質股債。股票投資較看好美國和日本，鑑於美國經濟成長依然強勁，明顯優於其他主要經濟體；日本則因其評價仍具吸引力、企業獲利穩健，且旨在改善公司治理的政策令人鼓舞。對信用債維持中性，對於政府債券相對看好歐洲公債，鑑於歐洲經濟成長和通膨現況將使歐洲央行轉向更鴿派的立場。

富達國際全球多重資產投資管理主管Matthew Quaife就策略資產配置觀點進行剖析，他表示，全球經濟週期加速且成長仍具韌性。股票市場自年初持續走升，直到4月投資人開始消化強勁的通膨數據、地緣政治風險上升以及技術面已觸及一些關鍵的轉折點。然而，基本情境仍然穩固，經濟週期持續改善甚至回歸景氣循環中期。

Matthew Quaife表示，必須留意的是，股市和債市呈正相關的情境，增加投資組合風險，同時，地緣政治風險衝突擴大導致對於貿易的影響，美國選舉亦可能導致財政和關稅議程更嚴格的審查，都是增加市場波動的因素。

在未來12 個月內，富達仍看好風險資產，但透過短期技術調整，減少增持股票並重新部署。富達偏好獲利成長和價值具吸引力之區域的股票，例如日本股市獲利穩健；部分新興市場成長較弱，故相對看好已開發市場而非新興市場。此外，Matthew Quaife認為趨勢主題是另一個值得留意的收益契機。

他尤其看好永續發展和氣候轉型產業，能源轉型將透過多種低碳技術引發清潔能源供應的顯著成長，故可從清潔能源生產價值鏈上尋找投資機會。另外，顛覆性科技則為另一大值得關注的趨勢主題，包括因創新基礎設施或改變現有流程、提高效率或提供新經濟機會的受益者，以及數位化應用、互聯互通增強而受益者，蘊含龐大商機。

信用債方面，因投資人的偏好及美國成長較具韌性，支撐已開發市場信用債，富達偏好已開發市場信用債而非新興市場信用債。Matthew Quaife建議投資人透過優質股票、優質債券、及多重趨勢主題策略，還有美元資產，打造收益金三角，強化投資組合，以因應市場不確定性風險，同時讓整體投資一年四季都能維持長期增長潛力。