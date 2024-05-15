準總統賴清德將就任，民眾黨今舉行記者會質疑，民進黨政府近期重大議題和政策包含陳水扁特赦、核二核三延役等，都是透過媒體、特定人士喊話來放風聲、測風向，且當選到就任「空窗4個月」，也未曾拜會在野黨。他們呼籲，新的執政團隊不要上演《老闆叫我測風向》實境秀，作為負責任的執政者，應該正面表態。

針對穩定供電議題，民眾黨發言人吳怡萱今於記者會上引用媒體報導，指出賴清德要拚經濟要解決3苦3爭議，報導可見，許多地方民眾、業者，對於要發展光電風電已經受不了，代表中央政策百姓無法負荷，但蔡政府始終在騙人民，不願意認錯，反正要下台，就沒他們的事。

吳怡萱說，將卸任的經濟部長王美花稱「台灣修復電力最有效率」，就是在欺騙人民，不正視能源政策問題，玩文字遊戲騙大眾。近來各地跳電事件頻傳，桃園一個月跳電40次成為「重災區」，台電一句「桃園停電是因為建設多」，幾乎說明了我國的供電穩定跟不上國家發展步調，那是否都不要發展建設，不然一建設就跳電？要讓人民在建設產業跟民生用電間做取捨，大家要決定要台積電還是民生用電，是政府逼我們抉擇、製造對立。

吳怡萱說，過去的金雞母，台電目前卻累積虧損達4000億，經濟部只會不斷向人民要錢，每年補貼上千億，結果光電風電弊案頻傳，綠友友吃香喝辣，人民向政府抗議卻被檢討「爽用3C產品」；政府錯誤能源政策，要大家共體時艱、勒緊褲帶。

吳怡萱問，民進黨智庫副董事長童子賢表態核二核三要延役，並引進新型核電廠，這是否代表賴清德的聲音？希望賴清德不要把責任推給企業、推給在野黨，請賴清德不要測風向。

台北市議員張志豪則指出，去年9月才剛發生屏東明揚大火案，4名消防弟兄殉職，6名員工死亡、111人受傷。我們看到12年來，共18名消防員殉職，蔡英文、鄭文燦都去致哀過，消防員訴求組工會呼聲一直未停。而去年正在選總統的賴清德，9月24日在臉書信誓旦旦說「政府也將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，以保障消防人員的最大權益。」

張志豪說，結果最後只看到「說一套做一套」，大家不要忘了，2017年，時任行政院長賴清德說「消防員捕蜂捉蛇是做功德，也會有成就感」，從2017到2023年，這叫保障最大權益？賴清德現在即將上任，看到的是「選前敷衍、選後不演」。

張志豪表示，中央現在把責任推給「18縣市消防局不同意」消防人員適用《工會法》組織工會，他詢問北市府，為何反對消防員成立工會？原來地方政府收到銓敘部公文，上面問的是「你是否贊同公務人員依工會法組織工會，並廢止公務人員協會法？」

張志豪質問，這是什麼樣的問題？可想而知各地方政府會怎麼回答，他們根本沒去問基層消防員，還要綁架公務員，要脅廢止《公務人員協會法》，語帶威脅，從此看得出來，政府真的有要保障消防員最大權益的決心嗎？他是滿頭問號。

張志豪說，中央不想過的法案，推給下轄的地方政府消防局，為什麼不是問基層消防人員意見？請問賴清德的態度是什麼？也希望賴清德正面表態支持消防員組工會。

民眾黨發言人李有宜點出，立委就職至今3個月來，以柯建銘為首的民進黨立院黨團、側翼、名嘴不斷在立院羞辱在野黨立委，指著民眾黨立委罵「沒用的八席」、「傅隨組織」，卻不肯放軟姿態，一直挑戰在野黨立委，這要怎樣團結合作？

李有宜說，2015年民進黨要推國會改革時，蔡英文、柯建銘是怎麼說的？蔡英文說，民進黨推國會改革是「捍衛人民權益的守門人」，說要推動聽證調查制度，但現在民眾黨要推，就變「毀憲亂政」、「違憲濫權」，為何自己做就好棒棒，民眾黨做就是毀憲亂政？請問賴清德，你要放任民進黨立委繼續操作認知作戰、撕裂政黨合作的可能性嗎？

李有宜質疑，賴清德當選至今已經4個月，怎麼沒看到賴清德找在野黨溝通討論國事？過往每任總統剛當選都會向在野黨領袖提出邀約請益，賴清德是不是太傲慢了？

吳怡萱最後表示，蔡英文做不到跟在野黨、百姓溝通，把這任務交給下任總統，賴清德要接招嗎？當選至今4個月，沒看到賴清德對於重大議題想跟在野黨與百姓溝通。當政府不聽人民的話，上街頭就是人民義務，她號召，大家519上街頭吶喊，把要賴清德準總統承諾的東西，上街頭講出來。