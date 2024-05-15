樂天桃猿馬傑森跑回本壘時撞上捕手觸殺出局，樂天桃猿總教練古久保健（右）二對判決有疑義上前與裁判交換意見。（陳麒全攝）

樂天桃猿14日以5比1擊敗台鋼雄鷹，但在6局下發生馬傑森試圖搶攻本壘時撞上捕手張肇元，對於此次本壘攻防聯盟也做出回應，判決是依據棒球規則6.01（i）(2)，所謂「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況做認定，昨日的判決也是如此。

昨天6局下1出局後馬傑森敲出二壘安打，2出局後梁家榮再補上一壘安打，雄鷹右外野手葉保弟接到球後立刻長傳至本壘，馬傑森直接撞上在本壘前的張肇元，當下倒地數秒，好在最後仍可繼續比賽。

發生本壘衝撞後桃猿立刻提出電視輔助判決，但經過審視畫面後仍維持原判，總教練古久保健二也立即上前詢問裁判，認為是有妨礙跑壘，但未獲認可。

針對這次本壘攻防聯盟也做出回應，中職秘書長楊清瓏表示，過去因為本壘攻防議題紛爭不斷，2021年的總教練會議就已經針對本壘攻防進行討論與修正，大家都認為應該回到波西條款最重要的精神，那就是保護捕手避免「惡意」的衝撞。

當時就拍板所謂的在正常本壘攻防情況下，守備員未持球就必須讓出路線給跑壘員；守備員有持球，所有的tag行為都合法，且跑壘員惡意行為也有罰則。

不過總教練會議最後有一項旦書，「無法避免的碰撞之認定」，也就是棒球規則6.01（i）(2)：若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球（例如，為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或趨前的內野手之傳球等。）不得不擋住跑壘員之跑壘路徑 ，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。

因此，所謂「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況做認定，昨日的判決也是如此。楊清瓏說：「這幾年施行下來，確實在本壘攻防的衝撞情況有明顯減少，也符合當初設置的立意，就是保護球員、減少受傷的可能性。」

楊清瓏也表示，5月20日會再次召開總教練會議，討論增加挑戰次數等議題，而對於這次本壘攻防的案例，也希望能提出來做討論，總教練是否對於「無法避免的碰撞之認定」要進行調整，聯盟都會參考大家意見，並尊重通過的決議。