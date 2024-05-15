中天綜合台《小明星大跟班》明（16）日晚間10點播出「不要再把我當作透明人，演藝圈邊緣人互助會」主題。謝忻覺得自己很容易在團體中被忽視：「有一年中秋節約在夏和熙家烤肉，當天每個人都玩得很嗨，我們創了群組叫『我們是鐵咖』，就是不管什麼事情，我都要參與。」沒想到第二年中秋節，竟沒人邀請謝忻：「很諷刺，我問說有人要烤肉嗎？大家也有聊到要去買菜，結果過沒多久，我就看到他們打卡正在烤肉。」謝忻還打電話給小優，想引起注意，不料卻被掛電話：「我覺得有點尷尬，就故意打給小優，問說『妳們現在烤得怎樣了』？她就說『很熱鬧啊』，就把電話掛了，她完全忘掉我也在群組裡面，也沒叫我過去。」

謝忻還很常被當成工具人：「我很迷爬山，也會約一些圈內朋友，像是黃沐妍、田舞陽、卞慶華一起，每次爬山我都是做最多的人，但我覺得這是貼心，例如爬完山之後，我會開車把他們送回家，但他們一上車就開始睡，沒人陪我聊天。」讓她更難過的是，大家連討論行程也將她排除在外：「開了3小時，他們醒了就開始約下一次要爬什麼山，田舞陽要下車前就說『那我們就約5月6號』，我說『我有工作』，大家突然不講話，當下我就覺得我是不是只是個司機而已？」

謝忻透露這狀況還發生不只一次：「從此之後就很尷尬，他們在群組聊得很起勁，我講我時間不行，他們也會繼續聊，然後隔個禮拜就看到他們打卡出發。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。