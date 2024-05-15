視障阿伯受困火場一整晚，15日上午被搜救人員尋獲，所幸毫髮無傷。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道3號北向300K水上交流道邊坡附近一處廢棄豬舍，昨（14日）晚間11點冒出火煙，嘉義縣消防局獲報抵達時，火場已大面積延燒。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道3號北向300K水上交流道邊坡附近一處廢棄豬舍，昨（14日）晚間11點冒出火煙，嘉義縣消防局獲報抵達時，火場已大面積延燒。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道3號北向300K水上交流道邊坡附近一處廢棄豬舍，昨（14日）晚間11點冒出火煙，嘉義縣消防局獲報抵達時，火場已大面積延燒，經過一整晚的搶救，火勢於今15日上午10點50分撲滅，由於鄰居通報有一名視障阿伯在起火後失聯，消防人員一度以為他身陷火場，所幸稍早在未受火勢波及的透天厝2樓逃生梯下找到癱軟蹲坐的阿伯，意識清楚、無明顯外傷，由救護車預防性送往聖馬醫院診治。

昨這場豬舍火警延燒11個多小時才撲滅，因豬舍緊鄰國道3號水上交流道，消防局派遣20車47人前往灌救，估計燃燒面積約2000平方公尺，消防人員到場時，包括豬舍主人和附近鄰居都指認有一名住在火場區域內的7旬老翁不見蹤影，因老翁視力模糊，又是獨居，逃生恐有困難。

消防人員在火場灌救一整晚，都沒聽到任何呼救聲，一度難以判斷老翁狀況，徹夜擴大搜索火場後，今早9點48分救出驚魂未定的老翁，老翁雖嚇得說不出話來，所幸意識清楚、無明顯外傷，僅雙腳疑似躲藏時蹲坐太久有扭傷情形，給予相關救護處置後，送往聖馬醫院診治。

嘉縣消防局進一步提醒，民眾如遇火災切勿慌張，「小火快逃、濃煙關門」為火場逃生不二法門，並要隨時注意逃生路徑，以提高獲救機會。