台北市政府14日下午宣布，台北市長蔣萬安20日將會參與總統就職大典。蔣萬安15日受訪時也解釋轉折的過程，表示當時在收到總統府的邀請之前，就已經排定行程，之後也隨即請同仁調整行程。而被問到近日來出不出席就職大典變成藍營內部壓力？蔣萬安僅期許新任政府能夠維持好朝野的互動跟溝通，對於國政的推動是有幫助的。

蔣萬安表示，520當天原本確實有市政行程，後來經過聯繫溝通調整之後，現在確定可以出席520的新總統就職典禮。其實在收到總統府邀請之前，這個行程很早就已經排定，那收到正式邀請之後，也必須要跟原本行程的邀請方來聯絡來調整，今天正要啟程到東京，回來馬上緊接議會的總質詢，所以行程調整是牽一髮而動全身，必須聯繫溝通且確定來跟大家做一個報告。

蔣萬安說，其實大家用不同的方式給予祝福，民眾也對新上任的政府有很高的期待，都希望即將上任的政府，能夠體察民意、貼近基層、照顧民生，好好聆聽人民的聲音。

至於針對近日來出不出席總統就職大典，已經成為藍營內部的壓力？蔣萬安則表示，大家對於新任政府很高的期待，那現在在野黨也是國會的多數，其實也代表全面的民意，新任政府能夠維持好朝野的互動跟溝通，對於國政的推動是有幫助的。