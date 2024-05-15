蔡英文總統卸任前可能特赦犯貪污罪的前總統陳水扁，立法院司法及法制委員會15日請司法院、法務部就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」專題報告，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢時問道，身為總統又是貪汙犯若特赦，對教育影響多大，法務部次長黃謀信表示，制度會對確定判決的既判力產生動搖，但這就是特別制度。

對於蔡英文可能特赦陳水扁，立委傅崐萁詢問對下一代的教育有什麼影響？他認為司法就是教化，但吳三龍又回答「尊重總統職權」，傅崐萁反問「你不能從司法良心的角度來回答嗎？」

傅崐萁諷刺頻說吳三龍來立法院的功能就是「把時間消耗掉」，他說如果連總統都可以貪汙，還有誰不能貪汙，要來備詢的司法官員不要忘了踏入司法的初心，要為下一代著想。

傅崐萁以同樣問題詢問黃謀信，黃説，特赦制度會對確定判決的既判力產生動搖，但這就是特別制度。傅崐萁怒嗆，代表司法天秤兩端，禮義廉恥都講不出來，司法已死，該講的話都不敢講，權位這麼重要嗎？「不要再跟我講。」

而針對陳水扁保外就醫期間不斷參加政治活動，傅崐萁也問，陳水扁參加民進黨周年慶的歡樂派對，跟疾病有沒有關係？黃謀信表示，38次保外就醫都有審酌，當時台中監獄跟矯正署都有審酌，有參酌醫療證明，認為有助於他的醫療。

另立委謝龍介詢問司法院秘書長吳三龍陳水扁的停審期間追訴權時效如何計算？吳竟然答不出來，讓謝傻眼，質疑當到司法院秘書長連這都答不出來。

面對立委的詢問，吳三龍跳針回應「基於審判獨立，由個案承審法官」判斷，謝龍介指他在「裝瘋仔」最後還叫吳三龍「下去坐好」。

黃謀信也再度強調，沒有收到總統要求研議特赦陳水扁的公文，「基本上公文他都看得到」，但謝龍介說此事1月就在進行，但可能極機密，以致黃謀信「沒看到公文」。

陳水扁停止審判的4個案件，其中二次金改國泰併世華案不法所得約4億，不法所得是否沒收也是立委關切重點。另外，陳是否有被褫奪公權、再與賴清德爭總統大位，黃謀信表示因為特赦，無法回答。

立委林思銘質疑陳水扁還有4個案子待審，卻能獲特赦，其他人做何感想？總統要特赦，也要思考正當性在哪裡？即使要特赦，也應該等到所有案件定讞再特赦，否則從法的立場來看真的站不住腳。若扁想特赦，停審案件就要趕快恢復審判，不要只因為「他是陳水扁」就特赦。