一般而言，屋齡的新舊在房價上會有所差異，但在不同的行政區，新舊房屋的價差幅度也會有所不同。永慶房屋根據2023年實價登錄資訊，比較台北市12行政區屋齡十年內的新屋與屋齡超過十年的住宅中位數總價，發現士林區和中山區新舊房屋總價差距最大，中古屋只要新屋的一半價。至於萬華區、松山區與內湖區中位數總價價差不到千萬，從中古屋換新屋門檻最低。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市開發較早，可供大面積開發的素地資源相當稀缺，加上都更、危老整合不易，新建案的供給相對受限，同時，在營建成本日益增加的情況下，也推升新建案房價，讓新屋購屋成本相較於中古屋來的高出許多。

其中新屋與中古屋價差最大的中山區與士林區，中古屋總價中位數低於新屋五成以上，相當於中古屋只需要新屋的一半價格就有機會入手！陳金萍說明，士林區受北士科開發議題帶動，近年建商推案積極，推升當地預售市場交易量成長，房價也跟著水漲船高，屋齡較新的住宅價格上漲明顯，但稍有距離的市區中古房價則未見明顯帶動，讓新屋、中古屋中位數總價差距加大，中位數總價新屋與中古屋價差達2090萬元。

陳金萍指出，中山區位處台北市中心地帶，區域內住宅產品多元，且生活機能完善，「低總價」、「小坪數」產品交易熱絡，尤其是套房產品相對受青睞，是不少年輕人入主台北市門牌的首選；而屋齡10年內新屋供給相對較少，加上營建成本走揚，也讓新屋價格攀升，讓中山區新屋、中古屋中位數總價價差達1860萬元。

萬華區、松山區與內湖區新屋與中古屋中位數總價價差在1000萬元內。陳金萍補充，萬華新屋中位數總價2120萬元相當於台北市蛋黃區中古屋房價，對於預算有限且有意入住台北市新屋的購屋民眾而言，萬華區新屋中位數總價相對親民許多，不妨留意萬華區是否有合適的物件。

松山區向來是北市的精華區域，公共設施完善、生活機能佳，新屋中位數總價與中古屋價差僅928萬元。陳金萍指出，松山區敦化北路林蔭大道周遭、民生社區一帶皆是住宅購屋熱門首選，吸引不少換屋、置產族群進場，加上區域內釋出案件相對較少，價格獲得支撐，讓松山區新屋與中古屋中位數總價價差明顯低於北市其他行政區。

至於內湖區，陳金萍分享，內湖科技園區吸引了各大科技公司總部進駐，提供大量就業機會，也吸引不少就業人口就地購屋置產，促使房市購屋需求穩定，交易熱絡。而中古屋坐落地段通常比新屋來的好，房價有所支撐，再加上內湖新屋價格未有北市蛋黃區高，因此，屋齡對房價的影響相對其他行政區較輕。陳金萍表示，上述三個行政區新屋和舊屋的總價中位數差距幅度較小，對於有意從中古屋換新屋的購屋族而言，不失為一項好消息。