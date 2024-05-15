奧特曼在寫給OpenAI的信件表示，「沒有蘇茲克佛，OpenAI就不會是現在的樣子。」

蘇茲克佛透過社群平台X表示，「在OpenAI任職將近10年後，我決定離開公司。」他稱OpenAI的發展軌跡堪稱「奇蹟」，他有信心OpenAI在目前管理階層的帶領下，打造「安全又有益」的AI。

蘇茲克佛在貼文透露他正在進行一個新計畫，對他個人而言非常有意義，他會在適當的時候分享細節。