大陸文化和旅遊部日前宣佈，開放福建的民眾赴馬祖旅遊。大陸國台辦發言人陳斌華表示，福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察。此外，大陸國安等部門目前發布新規，國安機關可以對個人電子設備包括手機、筆記型電腦查驗，台灣旅遊業者擔心這恐怕會打消民眾赴大陸旅遊的意願。陳斌華表示，大陸依法保護台灣同胞合法權益。

大陸國台辦今天舉行例行記者會。本報記者提問，大陸文旅部開放福建民眾可赴馬祖旅遊，目前提交申請的福建民眾有多少？已經成行赴馬祖的有多少人？陳斌華對此表示，福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察。

此外，本報記者提問，大陸方面近日公佈，包括北京在內的20個城市民眾可上網申請更換過期的大陸居民來往台灣通行證。是否可以理解大陸已釋出善意，只要台方開放大陸旅客申請「入台證」，大陸旅客就可以成行？

陳斌華表示，網上申請更換大通證是便利大陸居民出行的實際舉措。至於大陸居民赴台旅遊，文化和旅遊部已於4月28日宣布相關安排。但是當天宣布的內容，僅止於開放福建民眾赴馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，並沒有宣布「大陸民眾赴台旅遊」相關事宜。

本報記者還提問，大陸國安等部門目前發佈新規，國安機關可以對個人電子設備包括手機、筆記型電腦查驗。台灣旅遊業者擔心，這恐怕會打消民眾赴大陸旅遊的意願，台灣遊客特別是男性遊客擔心，在入境大陸時，手機或電腦裡的不雅影像檔案會被看光光。說穿了，就是擔心隱私權不保。

陳斌華表示，相關措施是大陸國家安全機關落實全面依法治國戰略部署的有力舉措，對依法打擊違法犯罪活動、嚴格規範公正文明執法、保障個人和組織合法權益，具有重要意義。

陳斌華表示，大陸方面一貫鼓勵支持兩岸同胞交流交往，積極推動兩岸各領域交流合作，依法保護台灣同胞合法權益。民進黨惡意炒作，欺騙恐嚇台灣民眾，干擾阻撓兩岸正常交流，不得人心。

對於大陸開放福建民眾可至馬祖旅遊，陸委會認為「兩岸交流不對等」、大陸此舉是「統戰行為」，陳斌華反嗆，民進黨當局出於政治私利，罔顧台灣業界和民眾利益願望，只會一味抹黑攻擊大陸，不得人心。奉勸他們順應兩岸民眾希望兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化的強烈呼聲，盡快取消種種不合理限制和禁令，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。