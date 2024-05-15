三三會理事長林伯豐對於520後的五大建言，包含能源政策上民進黨政策想法與主張已經是過時了，供電穩定與電價，以及核電與小型核電廠在世界普遍發展，讓核電占比30％以上。

經濟上要優化投資環境，讓台商、外商繼續投資，勞工收入才會繼續提高。另一重點是人才培育，現在人才培育有斷層，國外人才引進台灣也不夠積極，所以人才培育國外、國內都要改善尤其青年住宅的問題也要一併解決。

政治體系，行政院立法院要和諧，目前狀況要理解執政黨是民進黨，立法院多數是國民黨，要認清現實讓台灣更和諧。

最後是兩岸問題營造友善環境以台灣利益為優先，對大陸配合度立場應該做好，總統府立法院取得共識，讓台灣才能有和平發展才是重中之重。

美中兩強之間台灣立場應該追求和平穩定，購買的武器美國應該即時交貨，不然就是對台灣歧視。

而三三會也規劃邀請內閣與業者演講與溝通，今年由準經濟部長郭智輝、準金管會主委彭金隆先發；明年則計畫邀請準閣揆卓榮泰、準總統賴清德。