下午昏昏欲睡，有些人選擇喝咖啡提神，有些人則可能會吃下午茶，小心越吃越胖。對此，醫師指出，昏昏欲睡的狀態會使人產生對高糖分與高油脂食物的強烈慾望，但若藉由短暫的小睡時間，就能有助於控制。並建議上班族，最佳小睡時間是下午1～3點之間，只需20分鐘就能夠帶來充足的休息，對於提升大腦工作效率、夜晚睡眠品質，都有正面影響。

為何下午對食物的慾望如此強烈？家醫科醫師蕭伶茲在診所粉專發文表示，原因可能在於人生理模式上對於午睡的需求，加上長期的睡眠不足。蕭解釋，當睡眠時間縮短時，會影響到控制食慾的激素，包括瘦素及飢餓素，前者會傳遞「飽的訊號」，當其濃度升高，食慾會降低不太想進食；後者則會啟動強烈的飢餓感，讓吃東西慾望大增。

蕭伶茲接著引述1項實驗研究發現，相較於每晚睡8個小時者，每天睡眠時間為4～5小時的人，在睡眠短缺的第2天就會產生瘦素降低、飢餓素上升的變化，從而引發強烈的飢餓感。

蕭伶茲還提到，根據睡眠專家Matthew Walker的說法，人類天生適合「2段式的睡眠」，也就是一個連續長時間的夜間睡眠，與一個較短的午睡。當人醒來後，睡眠壓力會開始累積，待累積至一定程度就會產生睡意，驅使進入睡眠狀態。而強烈睡意除了在夜晚外，下午也會出現只是程度較輕微，但現代人卻逐漸捨棄下午的第2段睡眠。

若夜晚睡眠不足，又加上第2段睡眠沒有被滿足，蕭伶茲說，昏昏欲睡的狀態會讓人產生高糖分與高油脂食物的強烈慾望，不過，藉由短暫的小睡時間，就能夠改善此難控制的慾望。

談及小睡的好處，蕭伶茲分享，根據睡眠專家指出，能暫時緩衝睡眠的壓力，提升大腦工作的效率，亦能減輕壓力，讓煩躁的心情改善，更棒的是能令夜間的睡眠品質更好。她並建議一般上班族，最佳的小睡時間是下午1～3點之間，僅需20分鐘就能夠帶來充足的休息。

但值得注意的是，蕭伶茲提醒，小睡前應避開高糖與高油脂的食物，高糖食物的興奮感與高脂食物帶來的消化不良，都會造成小睡品質變差。而最適合的食物是褪黑激素的前驅物，如牛奶、乳酪跟堅果，也可攝取海鮮、瘦肉、豆類製品、蛋和全穀類等，都有助於幫助小睡。