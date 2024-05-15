準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻今透露，新政府上任後可以先從公立醫院醫事人員「薪資結構合理化」著手調整，帶動私立醫院跟進，不用等到健保1點1元，北榮已開出「第1槍」，將於6月調薪。北榮院長陳威明透露，會優先將內、外、產、兒、急，共5大專科的住院醫師薪資提高，若是其它專科亦有相同的困難時亦將比照辦理。「沒有幸福、無後顧之憂的員工，就不會有真心感動的醫療服務」。

陳威明表示，北榮多年來致力於良好工作環境的營造，在醫院能力可及下，調高員工薪資是努力的方向之一，去起陸續調高醫事人員的薪資，以因應國內醫療人力普遍短缺的問題，特別是藥師、護理師，去年的人事支出比2022年增加近6億元。今年1月起又再次配合公務人員調薪政策，全體員工、包括行政人員及契約人員在內均調漲4％。

近期北榮也注意到某些專科招募住院醫師比較困難，經詳細評估後，決定自6月1日起，優先將內、外、婦產、兒及急診五大專科的住院醫師薪資提高並採取滾動式檢討。若是其它專科亦有相同的困難時亦將比照辦理，以穩定各專科的平衡發展，更進一步確保醫療品質與病人安全。

「沒有幸福、無後顧之憂的員工，就不會有真心感動的醫療服務」。陳威明表示，北榮為指標性公立醫學中心，採醫療作業基金制，需自給自足，這些增加的成本仍須醫院營收支應，希望透過薪資福利調整、醫護宿舍更新及環境改善，希望更多優秀醫療人才投入醫療行業為全民服務，並確保病人的就醫福祉。

由於北榮以健保為主要收入來源，營運受健保點值影響，陳威明也期待健保點值能維持穩定及合理，北榮將更有能力全力配合國家醫療政策，照顧所有職類員工，共同為熱愛的醫療志業及提升醫療品質而努力。