為舉辦520總統就職活動，籌備會於16日晚10時起，一直到19日晚9時，將在凱達格隆大道、懷寧街，進行第一、二階段硬體設備投設，另有表演團體彩排及高空攝影機安裝作業，警方為維護周遭道路交通秩序，公布相關交管措施，呼籲往來用路人注意。

警方指出，16日晚間10至17日上午7時，辦理第一階段硬體設備搭設，管制範圍為寶慶路(含南側2線車道)以南、公園路(不含)以西、貴陽街(不含)以北、重慶南路(不含)以東之區域，管制路段如下：

(一)凱道【重慶南路至公園路(均不含)】東、西雙向全線。

(二)懷寧街【寶慶路(含路口南側)至貴陽街(不含)】南、北雙向全線。

(三)寶慶路【重慶南路(不含)至懷寧街(含)】西往東方向全線(東往西方向維持通行)。

17日7時至19日9時為第二階段硬體設備搭設，開放凱道(公園至重慶)東、西雙向內側2線車道及懷寧街(凱道至寶慶)南往北方向通行，管制路段如下：

(一)凱道【重慶南路至公園路(均不含)】東、西雙向外側3線車道。

(二)懷寧街【凱道(含路口南側)至貴陽街(不含)】南、北雙向全線。

(三)懷寧街【寶慶路(含路口南側)至凱道(不含)】北往南方向全線(南往北方向維持通行)。

(四)寶慶路【重慶南路至懷寧街(均不含)】西往東方向全線(東往西方向維持通行)。

(五)5月18日17時起，寶慶路【博愛路至重慶南路(均不含)】南側3線車道管制，北側1線車道維持西往東通行。

18日中午12時至下午5時，進行表演團體彩排、5月19日凌晨12時至清晨6時，辦理高空攝影機安裝作業，管制範圍為寶慶路(含南側2線車道)以南、公園路(不含)以西、貴陽街(不含)以北、重慶南路(含)以東之區域，管制路段如下：

(一)凱道【重慶南路(含)至公園路(不含)】東、西雙向全線。

(二)懷寧街【寶慶路(含路口南側)至貴陽街(不含)】南、北雙向全線。

(三)重慶南路【寶慶路至貴陽街(均不含)】南、北雙向全線。

(四)為交通秩序及安全考量，擴大管制重慶南路【衡陽路至寶慶路(均不含)】北往南方向全線。

(五)寶慶路【重慶南路至懷寧街(均含路口南側)】西往東方向全線(東往西方向維持通行)。

(六) 5月18日17時起，寶慶路【博愛路至重慶南路(均不含)】南側3線車道管制，北側1線車道維持西往東通行。

警方指出，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段各路線公車，北市公共運輸處已協調公車業者配合改道。請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域，行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，配合疏導勿違規停車，共同維護維護交通順暢與安全。