近日傳出蔡英文政府將在卸任前特赦前總統陳水扁，引發各界議論。對此，資深媒體人李艷秋分析分析背後原因並向蔡總統拋出10問，她更諷刺表示，主政8年，蔡英文執政可能由「貪污犯不必關，死刑犯不必死」這12個字做總結。

李艷秋今（15）日在臉書寫道，特赦阿扁是總統特權，所以有些疑問只有蔡英文能回答，她也向蔡總統提出10問：

1、阿扁是政治犯還是貪污犯？

2、特赦前提是認罪，阿扁有認罪嗎？

3、不認罪又特赦他，所以蔡英文認為扁案是冤獄？

4、總統特赦一名司法定讞、卻不認罪的貪污犯，是想告訴國人什麼台灣價值？5、如果扁案是冤獄，要不要拿納稅錢做冤獄賠償？判阿扁20年刑期的司法官，要不要出來下跪道歉，承認羅織栽贓阿扁？

6、原先定讞的案件應否重審，將阿扁受冤真相公諸於世？

7、扁案已被查扣貪污款11億，但是總統掛保證，阿扁不是貪污犯，要將11億返還扁家嗎？

8、阿扁已經第38次延長保外就醫，開直播、辦簽書會、選舉站台、接受專訪，牢中受刑人剩最後一口氣都不一定能保外，蔡英文要不要解釋一下台灣司法的標準？

9、看到貪污洗錢犯在外指點江山，司法從不敢「依法」押他回監，現在總統特赦，更把司法踩在腳下，小老百姓還能指望司法是青天？這就是蔡總統所說的「彌平社會分裂」？

10、阿扁尚有侵佔1.7萬件機密文件案、陳敏薰一千萬買官案、二次金改收3億及洗錢案（二審被判18年）、教唆馬永成等做偽證案，都因他「病重」保外而停審，這些案子一併特赦了嗎？還審不審？審了有罪關不關？

至於不少人議論蔡英文特赦阿扁是為了報恩還是賴清德拆彈一事，李艷秋認為，只要看蔡英文最崇拜的李登輝，在卸任後靠向台獨，甚至成立台聯黨，在政壇依然神功護體，玩得風生水起，任何勢力都要禮讓拉攏，就可知蔡英文在想什麼了。

李艷秋也諷刺表示，主政八年的蔡英文執政，可能由「貪污犯不必關，死刑犯不必死」這12個字做總結，而特赦陳水扁也將是蔡英文唯一會讓後人記得的政績。