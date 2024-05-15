台灣兩大外送平台Uber Eats、foodpanda將合併，市占率破8成，對此，民進黨立委王世堅批評，德國經濟週刊發布一則新聞，foodpanda在台灣事業體因為各種營運收益打算賣出，今年3月就已經發布，但我們公平會遲遲沒有任何因應動作，這樣結合不該讓它通過，否則要公平會幹什麼？

王世堅指出，ubereat和foodpanda合併，很可能會深深影響到國內使用外送平台的消費者，也會影響到外送平台的工作同仁，甚至會影響到餐飲業者，對我們國內會造成庶民經濟的公平，公平會沒有預備措施。

王世堅認為，Uber Eats市占率為61％、Foodpanda市占率為78％，兩者相加將近9成，依照公平會定義，市佔率達8成以上就有壟斷、獨佔的情形發生，必須關注後續影響。

王世堅說，昨天下班前，公平會稱這個結合案可能有壟斷獨佔之嫌，但沒有違反公平法不一定惠駁回，他認為，公平會沒有防患在先，昨天對結合案公開回答竟然是猶如外交部，他馬上要求公平會到立法院，如果沒辦法捍衛消費者權益，這樣結合不該讓它通過，否則要公平會幹什麼？

王世堅指出，我們也應該透過國內各部會努力把相關勞動法規或是對於餐飲業的保護要求，把相關對於消費者要收取的手續費等，應該都可以提供法令解釋或透過公聽會聽取消費大眾等共同的聲音，結果公平會慢半拍，希望他們能夠醒過來。

王世堅指出，若併購案有違反規定，公平會應依公平交易法第39條禁止結合，或強制要求分設事業、分散營業，若企業硬是不聽社會意見和政府裁示，可進一步強制要求轉讓股權，處分部分或者全部的股權，或依法罰款20萬元以上、5000萬元以下。