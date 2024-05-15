45歲女星陳喬恩曾是台灣偶像劇女王，《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等都是代表作。近年重心轉移至對岸，想不到她因電影《可不可以不要離開我》，成為大陸第15屆金掃帚獎「最令人失望女演員」得主。對此，陳喬恩上傳一張惡搞自己的圖片，虛心接受大家的指教。

金掃帚獎是由大陸《青年電影手冊》仿照美國金酸莓獎所創辦的獎項，評選年度最差勁的華語電影、男女演員、導演、編劇等。昨(14日)第15屆大陸電影金掃帚獎揭曉，陳喬恩以2023年陸片《可不可以不要離開我》拿下最令人失望女演員獎項，另外這部片也獲選最令人失望影片、最令人失望導演。

昨金掃帚獎公布得獎名單。（圖／微博）

面對負評，陳喬恩沒有走心，反而惡搞自拍照直接面對。她P上鼻血和掃把圖，高EQ回應：「不好意思啊，因為在戲上無法親自去領獎～身為演員我接受所有的建議和評判，我會繼續努力在自己熱愛的工作裡面，希望下一屆我不再蟬聯影后了～謝謝大家。」此文一出，反而獲得大批網友鼓勵。主辦方表示，「期待陳喬恩更好的作品！」而導演程青松發文：「收到！金掃帚獎歷史上第一次有獲獎女演員正面回應，有勇氣，有擔當，希望看到你以後拍出更好的作品！」

陳喬恩說會繼續努力，希望不會蟬聯金掃帚獎影后。（圖／陳喬恩微博）

第15屆大陸電影金掃帚獎得獎名單：

最令人失望影片：《超能一家人》、《倍兒喜歡你》、《可不可以不要離開我》

最令人失望動畫片：《我是哪吒2之英雄歸來》

最令人失望導演：宋陽／《超能一家人》，王子鳴、蕭飛／《可不可以不要離開我》

最令人失望編劇：郭大雷／《倍兒喜歡你》

最令人失望男演員：艾倫／《超能一家人》

最令人失望女演員：陳喬恩／《可不可以不要離開我》