一名大二男學生就讀中部某大學，在手機遊戲「傳說對決」結識一名未成年少女，竟以兌換遊戲角色造型為由，誘騙少女拍攝穿僅著內衣褲的影像，一次不夠還威脅要再拍，否則他要外流影像，少女相當害怕告知家人，家人氣炸報警。基隆地院依該男大生涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，判處應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付20萬元。

判決書指出，就讀中部某大學二年級的男大生，在手機遊戲「傳說對決」結識一名少女，且明知少女未滿12歲，竟引誘少女自行拍攝與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的影像。男大生在宿舍內，使用手機連結遊戲及社群軟體IG，傳送訊息引誘少女，若傳送僅穿著內衣褲的5分鐘擺拍影片，可兌換遊戲角色造型。

判決書說，少女為取得遊戲角色造型而受騙，以手機拍攝自身僅穿著內衣褲並擺弄姿勢的影像後，再將傳送至男大學指定的網路空間，並將該網路空間的密碼傳送男大生，讓男大生取得私密影像。

沒想到，男大生又再度以價錢較高的其他角色造型引誘少女再拍攝，但少女覺得不妥拒絕後，男大學竟出言恫嚇，嗆少女如果不拍，就外流第一次的影響出去，還說「我已經把你朋友都截圖，照我的意思拍，只要你拍我就不外流，就說看你表現。」少女心生害怕才告知家人，家人報警查獲男子到案，並經基隆地檢署偵查起訴。

法官審理後，認定男大生年僅19歲，但為滿足自己私慾，罔顧兒童人格的健全發展及心靈感受，引誘並脅迫兒童自行拍攝與性相關影像，相當不該；而後男大生因坦承犯行且積極與被害人少女尋求和解，被害人及家人表示同意原諒被告，判刑2年，最終給予緩刑，讓男大生有改過自新的機會。