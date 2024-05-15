台南市南區大台南觀光城（新興臨時攤販集中場）蓋在河道用地排水渠道上，歷經使用40多年後，被鑑定建物及下方箱涵有危險疑慮，儘管市府已決議拆除回歸排水使用，但附近居民擔心拆除打開箱涵後，恐將引發髒亂及惡臭問題，衝擊環境衛生，市府水利局長林榮川15日公開表示，在排水道整治完成前，不會打開箱涵。

市府經發局指出，1983年興建的大台南觀光城，蓋在河道用地的排水渠道，長久以來因排水箱涵鋼筋裸露、建物違建及占用公共空間等問題，成為公安與治安死角；2018年9月還曾因箱涵老舊頂板不耐重壓，導致路面塌陷掉落箱涵意外。市府已於2016年3月與攤商終止合約，要求攤商及住戶盡速搬遷，並預定今年完成強制拆遷，但攤商及住戶仍不斷陳情阻拆。

市議員蔡淑惠15日市政總質詢時，指接獲許多金華、國宅里民的反映，擔心大台南觀光城拆除後打開箱涵時，排水渠道的髒亂、惡臭等問題，將嚴重影響附近居民的生活品質；甚至還有居民認為，萬一出現這個狀況，倒不如大台南觀光城不要拆除還比較好。

蔡淑惠強調，針對大台南觀光城要不要拆除？她並沒有意見，希望市府能夠進行民意調查，了解居民對大台南觀光城存廢的看法；如果還是決定拆除，也不要輕易打開箱涵，以免引發民怨。

水利局長林榮川答詢說，大台南觀光城拆除後，將針對下方長約800公尺的排水渠道進行整治，希望解決髒亂、惡臭等問題，但在還沒有整治完成前，不會貿然打開箱涵，請居民放心。