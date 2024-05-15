警方在車上沒有發現違禁品。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

警方開出9張罰單。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

淡水警分局15日凌晨12點在沙崙路新民隧道攔檢一輛休旅車，駕駛拒絕出示證件，趁機踩油門加速逃逸，將車輛停在捷運淡水站草地後，車上2人竟從腳踏車步道跳進淡水河往八里方向游走，消防人員整晚搜索仍不見2人身影。

據調查，駕駛起初假意配合，卻猛踩油門逃逸，直到輪胎爆胎後才將車停在捷運站後方公園草皮，駕駛與乘客2人棄車徒步逃逸，員警在後方追趕，2人情急之下從腳踏車步道躍下淡水河，警方隨即通報消防人員到場，不過在淡水河搜尋整晚都未見2人蹤影。

據悉，休旅車車主為越南籍男性，警方檢視車輛後沒有發現違禁品，不排除2人可能是失聯逃逸移工，先依道路交通管理條例移置保管車輛，後續通知車主到案說明，以釐清案情。至於車輛沿途拒檢違規部分，警方開出9張罰單，包括第43條危險駕駛，罰金約3萬至12萬元，第35條經過路檢點不依指示稽查，可罰18萬元，5次闖紅燈、1次紅燈右轉，以及吊扣車牌，共計最高打32萬元罰金。