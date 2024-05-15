現在很多店都設有自助點餐機，以節省人力。一名在國外留學的女網友，近日去手搖店買珍珠奶茶，使用點餐機發現，除了外帶、內用，還有第3個選項，好奇點下去，結果填完資料卻顯示「職員在近期會聯繫您」，才知第3個選項「Franchise」（特許經營權）是加盟店申請的意思，嚇傻「差點就開一家飲料店」。

這名女網友在Dcard表示，在國外唸書突然很想喝珍珠奶茶，於是去手搖店買一杯來喝，點完餐在等珍奶時，發現點餐機上除了外帶、內用，還有3個選項寫「Franchise」，好奇地先點看看再說。

原PO說，接著機器要她輸入個人資料，心想這家店真不錯，還可以加入會員，於是乖乖填寫，但填完後卻出現一行字「我們的職員在近期會聯繫您」，看到這通知驚覺不妙，立刻上網查翻譯發現，「Franchise」的中文是特許經營權，也就是加盟申請，大驚「誰會在自助點餐機上弄一個加盟店申請啦，該不會要輟學開飲料店吧」。結果隔天就接到飲料店公司來電，只好道歉說是她按錯按鈕，事後她發誓再也不敢亂按按鈕了。

貼文PO後大批網友紛紛笑翻，「哈哈，差點變老闆」、「超好笑，為什麼加盟申請會在自助點餐機裡面啦」、「一鍵開店欸」、「一個不小心手滑就把飲料店買下來了」、「太可愛，差點變賣飲料的」。