美國緬因州一名男子去（2023）年幸運中了美國史上第四大樂透頭彩13.5億美元（約新台幣434.4億元），但中獎後與家人關係急轉直下、與前妻對簿公堂，控告前妻違反保密協議，將中獎情形洩漏給父親等家人，前妻也反告是男子自行洩漏，男子父親作證稱是兒子自行告知，甚至加碼控訴兒子沒兌現承諾分享獎金。

美國「野獸日報」（Daily Beast）報導，化名多伊（John Doe）的緬因州男子去年1月中了美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）頭獎，金額達13.5億美元，為美國史上第四高頭彩金額，扣除稅額後，男子實拿約5億美元。

不過一夕成為億萬富翁後，多伊與家人的關係急速惡化，他先是控告化名史密絲（Sara Smith）的前妻違反保密條款，在女兒於2032年成年前，將他中獎的消息洩漏給父親、姊妹及繼母，向前妻求償數十萬美元。

史密絲近期也反告前夫，強調是多伊自行告知父親中獎一事，她甚至找來前公公、多伊的父親作證。多伊的父親證實，兒子在去年2、3月間主動告知「在緬因州樂透彩中贏了一大筆錢」。

多伊的父親甚至加碼報料，兒子還告知「一些他計畫用這些錢做的事」，包括為父親打造一座車庫，買一些舊車讓父親修理，他也計畫買回兒時老房子，甚至為父親設立100萬美元信託基金，另外還承諾在父親及繼母需要時，提供24小時家庭照護服務，多伊的父親在證詞中表示：「他還沒有做到任何他承諾過的事。」

男子與家人的關係惡化，很大原因可能來自於和前妻的關係緊張，多伊父親稱，兒子還要求他及繼母不要和史密絲聯繫，但兩人認為前媳婦是好母親，和前媳婦關係和睦，不願中斷往來，他當時對兒子說，「你已經不是我所認識的兒子了」，一番話讓多伊怒轟老爸「獨裁、渾蛋」，自此斷絕聯絡。