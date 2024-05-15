本名黃伯超的Youtuber「超哥」，去年駕駛租來的藍寶堅尼跑超撞傷機車騎士，雖然當場賠償6000元表示誠意，但李姓機車騎士仍不肯罷休，不願撤回告訴，「超哥」被依過失傷害罪起訴，士林地院15日開庭，李男附帶民事損害賠償，要求200萬美金，「超哥」認為是獅子大開口，調解不成立，全案6月12日上午11點宣判。

「超哥」去年5月10日駕車行經西寧北路路口違規環轉，撞傷正待轉的機車，車禍發生第一時間，「超哥」稱有下車查看泰國籍李姓學生的狀況，發現僅機車牌照歪斜，便拿出6000元作為修車費，但李男仍持驗傷單到大同警分局提告，超哥接到通知，在臉書上發文抒發「難道是要配敲盤子嗎？」

士林地院開庭開庭，李男提出民事附帶賠償，要求200萬美金賠償（約合台幣6400萬），並拿出驗傷結果，表示有頸椎退化、脊椎側彎等傷勢，另外李男覺得自己能當上大聯盟的選手，車禍毀了他的未來，堅持要求200萬美金賠償。