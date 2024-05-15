宜警三星分局今（15日）起至20日止，執行「山域治安訪查工作」專案勤務。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉為全國唯一一個同時與新北市、桃園市及台中市相鄰的縣轄行政區，山區占轄區總體面積約70％以上，為防制不法分子潛藏山區從事危害山林情事，針對轄內偏遠山區及易發生犯罪區域，執行全面性清查，以維護山地治安環境，遂宜警三星分局今（15日）起至20日止，執行「山域治安訪查工作」專案勤務。

宜警三星分局位於三星鄉及大同鄉，大同鄉位於宜蘭縣西南部，東鄰員山鄉、三星鄉，西北接桃園市復興區、新竹縣尖石鄉，南與南澳鄉、台中市和平區為界，北接新北市烏來區。

三星分局指出，因山區占轄區總體面積約70％以上，以現有警力難以顧及全面，所謂「警力有限、民力無窮」，此時就需倚賴民力的無私奉獻，與分局攜手共維護山地治安、保育及協助山區救難等工作。

宜警三星分局今（15日）起至20日止，執行「山域治安訪查工作」專案勤務。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜警三星分局今（15日）起至20日止，執行「山域治安訪查工作」專案勤務。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

故為防制不法分子潛藏山區，從事盜取山區珍貴產物資源獵捕保育類野生動物及其他危害山林等情事，針對鄉內偏遠山區及易發生犯罪、藏匿贓物、匿避罪犯區域，執行全面性清查，以維護山地治安環境；今日上午8時起至20日上午8時止，共5日執行「山域治安訪查工作」專案勤務。

分局表示，今為執行山域治安訪查工作首日，轄內各分駐、派出所準時在早上7時30分舉行勤前教育，由分局各組、中心幹部交付任務重點及注意執行安全，會後與民力於門口合影，強力宣誓守護山林的決心，期以山林動、植物更多元，讓山區更安全、更祥和。

三星分局長林俊廷表示，感謝山警、民防及巡守隊弟兄長期以來協助分局執行各項勤務，共同維護社會治安工作及為民服務工作，尤其每年執行定期山域治安訪查工作，有民力的助力之下，警方執行勤務上猶如虎添翼，全力達成打擊犯罪使命。