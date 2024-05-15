數位身分證換發政策暫緩，3年設備管理維護花費2.02億元，立法院內政委員會今赴中央印製廠考察「內政部辦理新式身分證印製設施及維護管理」，針對暫緩期間所增加的耗材、人力及安全維護費，中央印製廠簡報中指出，目前是每半年向內政部請款一次，2021年1月至去年12月底已核撥2.02億元。

民進黨政府2019年推動數位身分證，2021年1月因資安爭議緊急喊卡，還因違約須賠償得標廠商，最終調解金額為2.8億元，朝野立委在內政委員會通過臨時提案，成立調閱小組釐清真相，追究失職人員責任，召集人為無黨籍立委高金素梅，運作期間為4月17日到5月31日止。

數位身分證由中央印製廠接受內政部委託印製，根據中央印製廠簡報指出，製證場域是採獨立管制區域，製作全程保密，有專案整修工程、多道門禁管制及全程錄影監控，4樓為卡片個人化作業區、檢驗區及電腦機房，2樓為卡片品檢、封裝集裝箱作業區，1樓則是內政部駐廠辦公室、半成品及成品庫房。

針對暫緩實施期間廠區所增加的費用，簡報指出，首先是印製設備每日、周、月保養所需耗材、墨水等，其次是出勤工時計算的專屬人力費用，以及水電費、空調及安全維護等間接費用和折舊費用，每半年會向內政部請款一次，2021年1月至2023年12月底，已核撥費用為2.02億元（含稅）。