台灣前邦交國宏都拉斯前第一夫人博妮拉（Rosa Elena Bonilla）涉貪遭判刑，而國際調查報告指出其中被挪用的款項包含來自台灣的捐助。民眾黨立委黃國昌說，綜合外國資料發現有來自台灣的捐助金成為被挪用的款項之一，跟當時外交部長吳釗燮說的與台灣無關不同。吳釗燮則說會再調查，2週內提出書面報告。

黃國昌指出，過去台灣針對中美洲銀行（CABEI）提供的各項援助，與國際反貪腐組織（OCCPR）合作時，引起國際媒體很大迴響，也促成CABEI進一步的改革。

黃國昌續指，宏都拉斯第一夫人貪腐遭判刑，2022年被判刑14年，而上次質詢時他曾說過台灣提供宏國的援外計畫遭到貪腐，當時吳釗燮還說與台灣無關，然而後來經他自己調查後，發現聯合國在當地的委員會很清楚指出在報告中指出，錢的確是台灣提供的。

外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城回覆，本案是計畫執行完後，當地報導揭露可能有17萬元可能來自我方，當時就有同仁去當地檢調單位釐清，得到的回覆是還在清查，不能排除，然而最後判決書上沒有說出款項來源。

黃國昌則說，但有報告指出，從2011年到2014年有高達400萬美元來自各捐款，其中有包含來自台灣的款項，也有判決書指出2010年到2014年啟動的宏都拉斯兒童鞋子與制服計畫有款項遭挪用，然而他查了我國預算書、國合會網站等都找不到相關資訊，都是從外媒報導計畫得知。

鄭力城表示，這項計畫跟第一夫人辦公室社福計畫有類似之處。黃國昌說，希望釐清事實，強調錢被貪汙了不是我們的錯，但台灣必須要有立場，站直腰桿說話。

吳釗燮最後說，會再去調查絕對反對挪用幫助人民的款項，2周內提供書面報告。