國台辦今（15日）舉行例行新聞發佈會，宣布將依法懲戒黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，引發關注。對此，黃世聰中午在臉書發文回應此事，並稱他很好，要大家放心，「一切如常...藍綠白紅...我都敢罵！」

大陸國台辦發言人陳斌華今表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

針對此事，黃世聰發文指出，今天最多人問他的一件事，會不會怕被列名制裁名單，而且是頭號，但他說，作為一個媒體人，被謾罵或是吃官司也是很常見，但是被政府列為制裁名單倒是第一次。他並指出，「所說的中國的一切，不是來自國際報導就是中國媒體，沒有什麼憑空捏造...當然會有一些個人立場」。

黃世聰接著也說，不過在台灣這都是言論自由的範圍，「如果因為說真話，報導中國不能出現的而被制裁...那只能說幸好我們在台灣」；他並說，台灣民眾要更珍惜言論自由，還有必須要有付出保護這一切的必要代價，就如同他被制裁的結果。