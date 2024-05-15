基隆市暖暖區惠明新村屬於基隆港務分公司的土地，市長謝國樑認為，該處很適合做為推動社宅的基地。（張志康攝）

近年來基隆市房價飆升，甚至有新建案報出的預售價高達每坪40萬到50萬元之譜。議員關心基隆市年輕人買不起房子等居住正義的問題。基隆市長謝國樑15日允諾將與住都中心與基隆港公司溝通加速社宅的新建，以及囤房稅的推動。

基隆市議會15日進行市政總檢討，市議員陳冠羽、呂美玲、藍敏煌等人都關心房價高漲、空屋率全台第5，讓年輕人沒有購屋的能力。陳冠羽指出，近年來基隆的房價快速上漲，謝國樑若真要回應青年困境，請市府盡速訂定破除租屋黑市、跟進中央修法提出基隆版的囤房稅2.0修法，以及基隆版的社會住宅政策。

呂美玲也表示，中正區的房價在兩、三年間，快速上漲，質疑是有炒房族介入市場，也提醒市府應注意年輕人購屋難的問題。藍敏煌也表示，目前基隆僅有七堵有社宅的規畫，希望市府能夠與中央協調，盡力推動七區都有社宅。

目前基隆市除七堵區的光明安居社宅外，謝國樑去年7月曾表示希望在暖暖的惠明新村或台肥六合停車場推動第二處社宅。陳冠羽表示，希望謝國樑能夠協助更積極推動社宅。

謝國樑表示，他也觀察到從他就任基隆市長以來，房價一直在上漲，雖然全台各地的房價都在上漲，但基隆房價漲得特別快、漲幅特別大，他坦承這是市府必須面對及解決的問題。

他坦承，原本他拜訪內政部住都中心，洽談更換基隆第二處社宅的地點，當時獲住都中心首肯，但住都中心後來改口。他強調，市府會針對現在六合停車場及暖暖惠明新村兩處可能的區域，與地主台肥公司及基隆港務分公司加強協調，加速推動社宅。

另外在囤房稅的推動上，謝國樑也坦承，基隆市的空屋比率的確很高，他也曾多次與稅務局長歐秋霞談過囤房稅的推動與稅率的制定。歐秋霞也表示，稅務局會盡快將草案擬定，送交議會審議，原則將依照財政部的版本規畫。