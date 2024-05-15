2023年嘉義縣精準捕抓專線通報量1947件，海區東石鄉、布袋鎮及義竹鄉海區3鄉鎮通報數549件，占全縣總通報量28.2％。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2023年嘉義縣精準捕抓專線通報量1947件，海區東石鄉、布袋鎮及義竹鄉海區3鄉鎮通報數549件，占全縣總通報量28.2％。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

未來將針對熱區強化逐戶訪查，針對犬隻疏緃及飼主責任，違者將依動物保護法最低開罰8萬6000元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

犬貓零安樂政策執行後，加上人為犬隻餵養、棄養與放養等因素，全台遊蕩犬數激增，衍生追車咬人事件激增，嘉義縣家畜疾病防治所訪查警方提供全縣18鄉鎮因「動物竄出」導致車禍熱區397處，現勘後研判分析，含餵養或家犬肇事比例竟高達7成，顯示多為民眾不當餵養或飼養，造成遊蕩犬群聚而肇事，未來將針對熱區強化逐戶訪查，針對犬隻疏緃及飼主責任，違者將依動物保護法最低開罰8萬6000元。

全台遊蕩犬衍生追車咬人、環境衛生與傷害野生動物等事件在各地不斷上演，為積極處理問題，嘉義縣成立動物保護管制隊、獸醫師醫療團及動物保護稽查員等3大團隊，近5年犬貓絕育超過3.5萬隻，辦理近8000件動保稽查案件，裁罰超過120件，罰金超過370萬元。

雖家畜所已採取多項措施積極處置，但通報案件仍未減少，家畜所近年統計資料分析顯示，家犬加上愛爸、愛媽餵養浪浪，衍生犬隻肇事比例竟高達7成，家畜所長林珮如說，透過縣警察局提供縣內「動物竄出」導致車禍名單共有397處，經逐案現勘，顯示多為因民眾不當餵養造成遊蕩犬群聚而肇事。

林珮如說，除部分地區因愛爸、愛媽餵食導致浪浪形成群聚外，更多是一般民眾放任家犬趴趴走，不但引發民怨，也造成車禍事故，所以接下來家畜所會鎖定熱區，辦理逐戶訪查，尤其針對犬隻疏緃及飼主責任，違者將依法開罰最低8萬6000元。

林珮如說，3年來已稽查上萬戶，開出100多張最低8萬6000元罰單，目的是希望建立飼主正確飼養動物觀光，除與公所合作提高遊蕩犬捕捉效率，兇猛犬隻另予收容或配戴行為矯正器回放外，也會透過村里廣播系統、垃圾車放送，呼籲民眾務必管領所屬犬隻，以免造成意外事件。

另外，2023年全縣精準捕抓專線通報量1947件，海區東石鄉、布袋鎮及義竹鄉海區3鄉鎮通報數549件，占全縣總通報量28.2％，居全縣之冠，目前全縣絕育數5583隻犬貓，其中海區3鄉鎮絕育數2277隻，占總絕育數40.8％，也是全縣最多。

林珮如說，為積極處置海區遊蕩犬隻所引發的追車咬人、環境衛生等問題，嘉義縣副縣長劉培東已邀集海區各公所商討浪犬處置專案執行內容，東石、布袋和義竹公所已設立專人專線，方便民眾通報與精準處置遊蕩犬問題，專線負責人如下：東石鄉05-3732204轉64林先生或05-3791637顏先生、義竹鄉05-3415998黃小姐、布袋鎮05-3477276涂先生）

嘉義縣長翁章梁表示，縣民都應負起飼養犬隻責任，不當管理將涉及動物保護法，甚至可能牽涉民事及刑法責任，希望民眾配合公部門一起解決問題，共同創造人犬和諧，更安全、更友好的居住環境。