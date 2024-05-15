金門縣金湖國小附設幼兒園「愛的總動員-感恩百分百」義賣活動，所得27680元於今日上午全數捐贈金門家扶中心做公益。(圖／金門家扶中心提供)

金門縣金湖國小附設幼兒園在母親節前舉辦「愛的總動員－感恩百分百」義賣活動，所得27680元於今(15）日上午全數捐贈金門家扶中心，期望透過家扶的扶幼工作，將這份愛心傳遞到有需要的弱勢兒童身上，讓地區所有兒童都可以快樂、穩定的學習及成長。

金湖幼兒園在母親節前邀請家長、祖父母共同參加感恩活動，透過師生律動跳、親子闖關及愛心義賣，讓現場活動充滿溫馨及歡樂。捐贈儀式由校長陳為信主持，代表全體幼兒園師生及家長將義賣所得27680元全數捐贈給家扶中心。捐贈儀式另一個亮點為金湖國小的吉祥物阿金及小湖與家扶WaWa首次相見歡，小朋友看見家扶WaWa來到現場給予熱烈的歡迎與掌聲。

金湖國小校長陳為信表示，感謝幼兒園師生及家長響應公益愛心義賣活動，因有大家的支持，才能讓活動順利圓滿成功；家扶中心每年皆會辦理兒童保護活動，以提升兒童自我保護的認知，也呼籲家長要好好陪伴孩子，關注兒童需求及狀況，讓兒童可以安心學習。

家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝湖幼對於家扶中心扶幼工作長期的支持，在這溫馨感恩的五月份，在湖幼主任陳偉彣的帶領下辦理這麼有意義的活動，除了透過闖關活動促進親子互動外，也讓全體師生及家長共同捐贈物資義賣，並將義賣所得捐贈給金門家扶。

家扶主任洪依帆則指出，湖幼在每年家扶冬暖園遊會都會登記設攤，販售的內容琳瑯滿目，獲得現場大人小孩的喜愛，總是大排長龍銷售一空，在園遊會前幼兒園老師會與幼生共同討論販售的內容及製作宣傳海報、拍攝影片，讓幼生從小就參與公益活動，使愛心的種子從小在心中扎根，這份助人的力量特別有意義。

家扶中心強調，現今社會當中仍有遭受不當對待而在社會角落暗中哭泣的兒童少年，除了需要專業的服務外，家扶也社會大眾共同關懷與守護，持續推動兒童保護工作，讓遭受不當對待的兒少走出黑暗的角落，為兒童保護盡一份心力。

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