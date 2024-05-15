台北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，但節目介紹提及「生性粗獷豪邁」並用嗓音自娛娛人等用詞惹議。民進黨台北市議員何孟樺批評，變相加劇族群刻板印象，犯下流錯誤令人瞠目結舌。對此，國樂團也發出道歉聲明，指文案撰擬思慮不周，未來規畫相關節目會事先諮詢相關專家學者。

台北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，但節目介紹提及「他們（原住民族）生性粗獷豪邁，樂天安命」、「總以天籟般的嗓音及歌舞來自娛及娛人」等，用字引起爭議。臉書粉專「每天來點布農語啊！」也批評，國樂團大刺刺使用使用種族刻板印象，不審慎考慮具有公眾教育意義和族群素養用詞。

何孟樺痛批，國樂團的介紹文字根本是變相加劇族群刻板印象，2024年還犯下流的錯誤，令人瞠目結舌。文化局應督導國樂團一併檢討音樂會名稱，並儘速對外說明、檢討致歉，避免再犯。

她喊話，文化局長蔡詩萍去年6月身穿原住民族傳統服飾赴議會備詢，以體現全民原教的精神，但尊重多元文化不是換衣服就可以做到，文化局上下都應加強對多元文化的認知、即刻檢討改進，不要淪為文化界的笑柄。

國樂團回覆，節目文案撰擬思慮不周，深感抱歉，已做修正並引以為鑑，未來規畫相關節目時也會事先諮詢相關專家學者，避免再次發生誤解。